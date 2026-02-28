Cinco preguntas fundamentales para entender qué ocurre y qué puede pasar en Irán

La ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán ha sumido al mundo en una incertidumbre no vista en décadas. El análisis de Infobae desglosa la situación a través de cinco interrogantes críticas:

¿Por qué ocurrió el ataque ahora?

La operación, denominada por el gobierno de Donald Trump y el gabinete de Isaac Herzog como un "golpe quirúrgico preventivo", responde al avance crítico del programa nuclear iraní y a informes de inteligencia sobre un ataque inminente de las milicias pro-iraníes contra activos occidentales. La administración Trump ha decidido pasar de la "máxima presión económica" a la "máxima presión militar" para forzar un colapso del régimen de Teherán.

¿Qué capacidad de respuesta real tiene Irán?

Irán ha demostrado que su capacidad de represalia es inmediata y transfronteriza. Al atacar bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, la Guardia Revolucionaria busca demostrar que ningún aliado de EE. UU. en el Golfo Pérsico está a salvo. El uso de drones suicidas y misiles balísticos de última generación pone a prueba la efectividad de los sistemas de defensa aérea Patriot y el Domo de Hierro.

¿Es este el inicio de una guerra regional total?

El riesgo es máximo. El conflicto ya no se limita a una guerra en las sombras. Con el cierre de espacios aéreos y el ataque a infraestructuras estratégicas, la posibilidad de que se involucren actores secundarios como Hezbolá en el Líbano, milicias en Siria e Irak, e incluso la intervención indirecta de Rusia o China, es una amenaza latente que podría transformar esto en un conflicto de escala global.

¿Cuál es el impacto en la economía y el petróleo?

El impacto ha sido instantáneo. El precio del barril de petróleo ha registrado una de sus mayores subidas históricas ante el temor de un bloqueo total en el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo mundial. Las bolsas de valores en Nueva York, Londres y Tokio han mostrado una volatilidad extrema, reflejando el miedo a una crisis energética que dispare la inflación global.

¿Qué sigue para la población civil?

El escenario es devastador. Los reportes de víctimas civiles, como el bombardeo a la escuela en Minab (Irán), anticipan una crisis humanitaria. En Israel, la población se encuentra en refugios ante la lluvia de proyectiles, mientras que en Irán, el llamado de Trump a la insurrección interna podría derivar en enfrentamientos civiles. La ONU ha advertido que, de no haber un cese al fuego inmediato, el número de desplazados y refugiados superará cualquier cifra registrada en conflictos anteriores en la región.