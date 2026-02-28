Bill Clinton comparece ante el Congreso y niega irregularidades en caso Jeffrey Epstein

El expresidente Bill Clinton inició el viernes una prolongada declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación relacionada con Jeffrey Epstein. Durante su comparecencia, sostuvo que no incurrió en ninguna conducta indebida y reiteró que jamás tuvo conocimiento de los delitos cometidos por el financiero.

En un posicionamiento difundido previamente, Clinton admitió que tuvo relación con Epstein, pero aseguró que rompió todo vínculo con él antes de que fuera declarado culpable por primera vez. "No vi nada y no hice nada malo", afirmó. Añadió que, incluso con la perspectiva del tiempo, no detectó señales que despertaran sospechas, argumentando que Epstein ocultó sus acciones durante años.

La comparecencia de Clinton ante el Congreso

La sesión se llevó a cabo en el Centro de Artes Escénicas de Chappaqua, cerca de su residencia en los suburbios de Nueva York. Se trata de la primera ocasión en que un expresidente acude a declarar ante el Congreso en contra de su voluntad.

Presión política en ambos frentes

Legisladores republicanos anticiparon que buscarían profundizar en los vínculos entre Clinton y Epstein, especialmente durante la etapa en que el exmandatario impulsaba la Iniciativa Global Clinton tras dejar la Casa Blanca. El presidente del comité, el representante por Kentucky James R. Comer, adelantó que pretende llamar a declarar a "algunas de las personas más poderosas del mundo" y cuestionar, entre otros puntos, las 17 visitas de Epstein a la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton, así como las fotografías en las que aparecen juntos.

Los Clinton intentaron durante meses frenar las citaciones, al calificarlas de inválidas y con motivaciones políticas. Sin embargo, finalmente accedieron después de que algunos demócratas del comité se sumaran a los republicanos en la posibilidad de acusarlos de desacato al Congreso si no comparecían. Comer señaló que en los próximos días hará pública la transcripción completa y el video de la declaración de Hillary Clinton, quien testificó durante más de seis horas sin que surgieran, según dijo, nuevos datos sobre Epstein.

Por su parte, los demócratas dejaron claro que consideran esta comparecencia un precedente para exigir que el presidente Donald Trump también acuda a responder preguntas sobre su relación con Epstein. El congresista James Walkinshaw, demócrata por Virginia, declaró que la investigación no estará completa hasta que Trump testifique ante la comisión.

El caso continúa escalando en el ámbito político, con ambos partidos utilizando las comparecencias como herramienta de presión en una investigación que sigue generando repercusiones en los círculos más altos del poder en Estados Unidos.