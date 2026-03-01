Bandera roja en Qom: luto por Ismail Haniyeh y justicia

TEHERÁN — En un acto cargado de simbolismo religioso y político, las autoridades iraníes han izado la bandera roja en la cúpula de la mezquita de Jamkaran, en la ciudad santa de Qom. Este gesto, reservado para momentos de luto profundo y llamados a la justicia por "sangre derramada", ocurre tras el reciente asesinato de Ismail Haniyeh, líder político de Hamás, en suelo iraní (o tras ataques contra altos mandos de la Guardia Revolucionaria).

Aclaración importante: Contrario a rumores que circulan en redes, el Líder Supremo Alí Jameneí se encuentra con vida. La bandera roja responde a ataques contra figuras clave de la alianza regional de Irán o generales de alto rango.

En la tradición chiíta, la bandera roja representa la sangre de los mártires y el compromiso de no descansar hasta obtener una retribución. Según la agencia de noticias Fars, este acto es interpretado por la inteligencia internacional como la señal de que una respuesta militar es inminente e inevitable.

Esta bandera no se izaba con frecuencia hasta el 2020, tras la muerte de Qasem Soleimani. Desde entonces, se ha convertido en el código visual de Irán para anunciar operaciones de represalia.

El izado en la mezquita de Jamkaran es especialmente relevante, ya que este templo está vinculado a la figura del "Imán Oculto", una de las creencias más sagradas del país.