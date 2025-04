Amazon busca comprar Tiktok

El gigante tecnológico, Amazon, dio a conocer que buscará la compra de Tiktok, la red social china, que es presionada para venderse para poder evitar ser prohibida dentro de los Estados Unidos.

Según señala el The New York Times, la empresa presento su propuesta de comprar la empresa china al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, sin embargo, se rumora que la propuesta no ha sido tomada en cuenta.

El informe de que Amazon está interesado en comprar TikTok hizo que las acciones del gigante de comercio electrónico subieran 1.3%.

Por otro lado, Reuters señaló que el presidente Trump ya está analizando cuál será la empresa que tomará el control de TikTok antes del 5 de abril.