Trump sugiere revocar licencias de medios críticos a su gobierno

Trump propone silenciar a los medios que critican su gobierno

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) debería revocar las licencias de transmisión a las cadenas de televisión que critican a su administración. La propuesta, realizada a periodistas a bordo del Air Force One, ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y los límites del poder ejecutivo.

La controversia surge en un momento de gran tensión entre el presidente y la prensa, y se intensifica después de que Brendan Carr, presidente de la FCC, presionara públicamente a la cadena ABC para que cancelara el programa del comediante Jimmy Kimmel. Trump afirmó que el "97 por ciento" de los medios de comunicación está en su contra y le da "mala publicidad", sugiriendo que la FCC debería actuar y revocar las licencias. "La decisión es de Brendan Carr", señaló.

La propuesta de silenciar a los medios es una escalada en la retórica de Trump contra lo que él llama "noticias falsas". El presidente defendió a Carr por haber presionado a ABC para que cancelara el programa de Kimmel, argumentando que los comentarios del comediante sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk eran "realmente enfermos". Carr había insinuado que la FCC podría tomar medidas regulatorias contra ABC y su empresa matriz, Disney, si no abordaban el contenido del programa, lo que llevó a la suspensión del show de Kimmel horas después.

La propuesta de Donald Trump de revocar licencias de transmisión no tiene precedentes en la historia reciente de Estados Unidos y ha sido vista por muchos como un ataque directo a la Primera Enmienda de la Constitución. La libertad de expresión en Estados Unidos está en el centro del debate, mientras la administración busca endurecer su postura contra los medios que considera hostiles. Este hecho subraya la creciente polarización en la política estadounidense, donde las diferencias ideológicas se han trasladado a un enfrentamiento directo con los medios de comunicación. La amenaza de revocar licencias de televisión es un paso más en la lucha del gobierno contra la narrativa que considera en su contra.