Trump amenaza con derribar aviones venezolanos en el Caribe

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que ordenará el derribo de cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza a las fuerzas estadounidenses en el Caribe, incluyendo buques de guerra. La declaración se produjo luego de que dos cazas F-16 venezolanos realizaran un breve sobrevuelo cerca del destructor USS Jason Dunham, que operaba en aguas internacionales como parte de misiones antidrogas.

Durante una conferencia en el Despacho Oval, Trump expresó que si aviones venezolanos "nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados". Añadió que correspondería al mando militar decidir la acción: "Usted o sus capitanes pueden tomar la decisión sobre lo que quieren hacer" . El Pentágono calificó el vuelo como una "maniobra provocativa" dirigida a obstaculizar operaciones antidrogas estadounidenses.

Este episodio ocurre en medio de una profunda escalada militar: EE.UU. ha desplegado tres destructores navales —el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— junto con 4 000 soldados en el Caribe, cerca de Venezuela, según informó la Oficina Oval. Además, el gobierno estadounidense ha enviado 10 aviones furtivos F-35 a Puerto Rico, como parte de su respuesta al narcotráfico y a estas acciones de provocación aérea.

La tensión entre Washington y Caracas se ha disparado desde principios de septiembre. El 2 de septiembre, EE.UU. realizó un ataque a una embarcación en alta mar —presuntamente vinculada al cártel venezolano "Tren de Aragua"—, dejando 11 fallecidos, en lo que calificó como una acción enmarcada en su guerra contra el narcotráfico.

La combinación de sobrevuelo militar, represalias contundentes y despliegue masivo de fuerzas estadounidenses marca una etapa peligrosa en la relación bilateral. La advertencia de Trump añade presión sobre Maduro, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación la posibilidad de un enfrentamiento armado.