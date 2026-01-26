Alerta sanitaria en India por virus Nipah: síntomas y contagio

Alerta en India por el virus Nipah: Qué es, síntomas y cómo se contagia esta amenaza sanitaria

NUEVA DELHI (AP) — Las autoridades sanitarias de la India han activado una alerta epidemiológica tras el surgimiento de nuevos casos del virus Nipah (NiV), un patógeno con un alto índice de mortalidad que ha puesto en vilo a la región de Kerala. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a este virus como una de las enfermedades prioritarias para la investigación debido a su potencial epidémico y la falta de vacunas o tratamientos específicos.

El brote ha forzado el cierre preventivo de escuelas y oficinas en las zonas afectadas, mientras las brigadas de salud intensifican el rastreo de contactos para contener la propagación de esta zoonosis que, según expertos, tiene una tasa de letalidad que oscila entre el 40% y el 75%.

¿Qué es el virus Nipah y cómo se origina?

El Nipah es un virus zoonótico, lo que significa que se transmite de animales a humanos. El huésped natural del patógeno es el murciélago frutero (Pteropodidae). El contagio suele ocurrir por el consumo de frutas contaminadas con saliva u orina de estos animales, o por el contacto directo con cerdos infectados que actúan como huéspedes intermedios.

Además de la transmisión animal-humano, las autoridades han confirmado la transmisión de persona a persona, principalmente en entornos familiares y hospitalarios, lo que eleva el riesgo de brotes comunitarios si no se aplican protocolos de aislamiento estrictos.

Síntomas y cuadros clínicos del Nipah

La infección por el virus Nipah puede presentarse de forma asintomática, pero en la mayoría de los casos progresa rápidamente hacia complicaciones graves. Los síntomas iniciales incluyen:

Fiebre alta y cefaleas intensas.

Dolores musculares y fatiga extrema.

Dificultad respiratoria y tos.

En etapas avanzadas, los pacientes pueden desarrollar encefalitis (inflamación del cerebro), lo que provoca somnolencia, desorientación, convulsiones y, en casos críticos, el estado de coma en un periodo de 24 a 48 horas.

Medidas de prevención y control

Ante la ausencia de una cura, la prevención es la herramienta principal. El gobierno de la India ha emitido recomendaciones estrictas para la población, que incluyen evitar el consumo de savia de palma cruda, lavar minuciosamente las frutas y mantener una distancia social en las áreas de brote.

La comunidad internacional observa de cerca la situación en Kerala, ya que la gestión de este brote es crucial para evitar que el virus Nipah se extienda a otros estados o países vecinos.