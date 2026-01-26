Minneapolis: manifestantes exigen salida de ICE tras cacería de migrantes

En el descanso de las escaleras de uno de los edificios de la Government Plaza, en el centro de Minneapolis, Minnesota, un conjunto de edificaciones de diversas instancias de gobierno en el centro de la ciudad, se leía una frase que delineó la narrativa de la protesta contra la cacería de migrantes que el presidente Donald Trump desató en el estado, desde finales de 2025: "Que se joda ICE".

En punto de las 13:00 horas de este 25 de enero, miles de manifestantes se congregaron en el corazón de la ciudad para exigir la salida de los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, luego de que un día antes agentes asesinaran a un manifestante que protestaba por una redada en la zona sur de la ciudad.

Las temperaturas que llegaron a los -22 grados centígrados no impidieron que las personas, muchas veces con dos o tres capas de ropa, se manifestaran. "Los migrantes son bienvenidos aquí".

"No más ICE en Minnesota. Minneapolis se va a huelga", se escuchaba cantar a los manifestantes, quienes marcharon durante poco más de una hora, durante la cual lograron que el centro de la ciudad quedara paralizado. "Los migrantes son bienvenidos aquí", gritaban también.

"Son queridos, son bienvenidos aquí. No hay odio en Minnesota, aunque algunas personas puedan hacerlo. Pero disfrutamos de diferentes culturas, amamos a los migrantes, y queremos que todos se sientan bienvenidos aquí", dijo a MILENIO, Natalie, una joven manifestante, originaria de la ciudad.