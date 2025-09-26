Investigación en curso sobre aranceles entre México y China

China abre investigación a aranceles de México a los importaciones asiáticas BEIJING.-China informó que ha iniciado una investigación para determinar si los aranceles propuestos por México son una barrera al comercio y la inversión, al mismo tiempo que señaló que se abrió una pesquisa antidumping sobre las nueces pacanas importadas de México y Estados Unidos.

Fue hace unas semanas que se dio a conocer que México planea imponer gravámenes de hasta el 50% a más de mil 400 productos procedentes de Asia para proteger a las fábricas nacionales, que se enfrentan a los elevados impuestos decretados por Donald Trump para las exportaciones a Estados Unidos.

Por su parte el Ministerio de Comercio chino señaló en un comunicado el jueves que esos aranceles perjudicarían los intereses de los países afectados.

"China cree que, en el contexto del actual abuso de aranceles por parte de Estados Unidos, todos los países deben oponerse de forma conjunta a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo y no deben sacrificar los intereses de terceros debido a la coacción", indicó..