Jimmy Kimmel regresa a la TV entre aplausos y polémica por presunta censura de Trump

Hollywood, EE.UU. – Jimmy Kimmel volvió al escenario de su programa nocturno este martes, luego de una semana de ausencia marcada por la controversia y lo que muchos consideran un intento de censura por parte del expresidente Donald Trump y su entorno. La vuelta al aire estuvo acompañada por ovaciones del público y un esperado monólogo en el que el presentador abordó, con lágrimas en los ojos, las recientes críticas y amenazas.

Kimmel se refirió a la tormenta política desatada tras su comentario del 15 de septiembre, cuando hizo alusión al asesinato del activista conservador Charlie Kirk. En esa ocasión, sugirió que simpatizantes del movimiento MAGA estaban intentando distanciar al responsable del crimen de su propia ideología. Las palabras del comediante desataron una fuerte reacción de parte de figuras aliadas a Trump.

En su regreso, Kimmel ofreció una disculpa pública, dejando claro que nunca fue su intención burlarse de una tragedia ni culpar a un grupo específico. "Intentaba justamente lo contrario", expresó el presentador, asegurando que entiende el enfado de quienes se sintieron señalados.

"No creo que lo que diga esta noche cambie la opinión de nadie", confesó Kimmel, "pero quiero que sepan que me importa como ser humano. Nuestro gobierno no debe controlar lo que decimos en televisión".

Horas antes del programa, Trump escribió en su red Truth Social que ABC le había asegurado a la Casa Blanca que el programa de Kimmel estaba cancelado, y acusó al comediante de ser parte del Comité Nacional Demócrata. También insinuó que se trataba de una "contribución ilegal a una campaña", y advirtió que se tomarán medidas legales contra la cadena.

Esta no es la primera vez que Trump confronta a ABC: en diciembre pasado, Disney le pagó 16 millones de dólares al expresidente para resolver una demanda por difamación. En tono provocador, Trump aseguró que este nuevo conflicto con la cadena podría ser aún "más lucrativo".

A pesar del regreso de Kimmel, su programa no será emitido en todo el país, ya que dos importantes grupos propietarios de estaciones afiliadas a ABC decidieron continuar con el boicot a la transmisión, lo que refleja la fuerte división política que sigue marcando al panorama mediático estadounidense.