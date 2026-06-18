Zelensky ordena ataque a refinería de petróleo en Moscú

Ucrania atacó una refinería de petróleo rusa e interrumpió los vuelos comerciales en Moscú durante la noche del jueves, en uno de sus mayores ataques en más de cuatro años de guerra.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró que, en la segunda oleada de ataques contra la refinería la semana pasada, se observaron llamas y columnas de humo negro en el aire cuando drones ucranianos lograron burlar los sistemas de defensa rusos.

“Anoche, nuestras sanciones de largo alcance volvieron a alcanzar la región de Moscú; por segunda vez esta semana, la refinería de petróleo de Moscú fue atacada”, escribió Zelensky en X. “También se atacaron objetivos en la región de Rostov y en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados”.

Varios drones impactaron la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en las afueras del sureste de la ciudad, según informó el alcalde moscovita Serguéi Sobianin. El Ministerio de Transportes ruso indicó que, como consecuencia de los ataques, se suspendieron los vuelos en cuatro aeropuertos de Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se encontraba en Kazán, a 700 kilómetros al este de Moscú, como anfitrión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En un vídeo compartido por Zelensky se veía la cubierta de un gran tanque volando a cientos de metros de altura.

Imágenes adicionales mostraron múltiples ataques acompañados de fuertes explosiones en todo Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso afirma haber derribado 555 drones ucranianos e interceptado 200 que tenían como objetivo Moscú.

No quedó claro de inmediato cuántos drones lograron burlar los sistemas de defensa.

El ataque con drones del jueves es uno de los mayores perpetrados por Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia hace más de cuatro años, en febrero de 2022.

Zelensky amenazó con que seguiría ordenando los ataques destructivos mientras continuaran los ataques de Rusia.

“No queremos esta guerra, nunca la hemos querido, y todo el mundo lo sabe, y nuestros socios también”, dijo Zelensky a los periodistas el jueves. “Pero si Ucrania arde, su Moscú arderá”.

El ataque a la refinería de petróleo en Moscú se considera uno de los más significativos desde el inicio de la guerra.

El ataque con drones del jueves es uno de los mayores perpetrados por Ucrania desde el inicio del conflicto, lo que marca un cambio significativo en la estrategia militar ucraniana. Las imágenes de las explosiones y el humo negro han sido ampliamente compartidas en redes sociales, generando preocupación sobre la escalada del conflicto.

Zelensky reafirma su compromiso de continuar los ataques mientras Rusia persista en sus ofensivas.

En sus declaraciones, Zelensky enfatizó que la respuesta de Ucrania a los ataques rusos será contundente. La situación en el frente sigue siendo tensa, y el presidente ucraniano ha dejado claro que no se detendrán hasta que se detengan las agresiones rusas.

Las autoridades rusas afirman haber derribado cientos de drones ucranianos durante el ataque.

El Ministerio de Defensa ruso ha reportado que sus sistemas de defensa han logrado interceptar un número significativo de drones, aunque no se ha confirmado cuántos lograron alcanzar sus objetivos. La efectividad de las defensas rusas sigue siendo un tema de debate entre analistas militares.