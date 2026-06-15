¿Por qué los aficionados japoneses recogen basura en Mundial 2026?

Los aficionados de Japón volvieron a captar la atención internacional durante el Mundial 2026, no por lo ocurrido dentro de la cancha, sino por una acción que se repite constantemente en eventos deportivos y que sigue sorprendiendo a miles de personas alrededor del mundo.

Tras el encuentro entre Países Bajos y Japón disputado el 14 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, numerosos asistentes japoneses comenzaron a recoger la basura acumulada en las gradas. Equipados con bolsas, los aficionados recolectaron residuos que habían quedado en el recinto una vez finalizado el partido.

Las imágenes compartidas en redes sociales se viralizaron rápidamente y generaron elogios por parte de usuarios de distintas partes del mundo. Sin embargo, para muchos japoneses, esta conducta no representa algo excepcional, sino una práctica habitual vinculada a su forma de entender la convivencia en espacios públicos.

¿Qué es el meiwaku?

La explicación se encuentra en el concepto conocido como "meiwaku", una idea relacionada con la responsabilidad colectiva y el respeto hacia los demás. Bajo esta visión, las personas procuran evitar acciones que generen molestias o trabajo adicional a quienes comparten un mismo entorno.

Por ello, muchos seguidores japoneses consideran que dejar limpio un estadio después de un evento es una forma de respeto hacia los trabajadores encargados del recinto y hacia quienes utilizarán ese espacio posteriormente.

Educación en la limpieza

Estos valores también forman parte de la educación desde edades tempranas. En las escuelas japonesas, los estudiantes participan activamente en la limpieza de sus planteles, una práctica que busca fortalecer la responsabilidad, el trabajo en equipo y el cuidado de las áreas comunes.

Gracias a esta formación, recoger basura después de un partido es visto por muchos aficionados japoneses como una extensión natural de hábitos que forman parte de su vida diaria, una costumbre que continúa generando admiración cada vez que se hace visible ante el mundo.