Tragedia en salto extremo: Instructores tiran a joven de 21 años pero no estaba amarrada

Las autoridades de Brasil mantienen bajo investigación la muerte de una joven de 21 años ocurrida durante una actividad de salto con cuerda en el estado de São Paulo, un caso que ha generado conmoción y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad aplicados durante este tipo de prácticas extremas.

De acuerdo con la información proporcionada por la policía, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas participó el sábado en un salto desde un puente abandonado conocido como Ponte do Esqueleto, ubicado en la ciudad de Limeira. Sin embargo, la joven no estaba conectada a ningún sistema de seguridad al momento de lanzarse.

La investigadora Andrea Levy informó que los tres instructores involucrados reconocieron que la víctima no tenía sujetas las cuerdas de protección cuando ocurrió el incidente. No obstante, ninguno de ellos pudo precisar quién era el responsable de colocar el equipo ni en qué momento habría ocurrido la omisión.

Ante esta situación, los tres instructores fueron arrestados y podrían enfrentar cargos por homicidio culposo mientras avanzan las investigaciones.

Según los reportes, la joven había solicitado realizar el salto con una modalidad especial, en la que dos instructores la sostenían sobre sus hombros mientras extendía los brazos, simulando la posición de un avión antes de ser lanzada desde una altura aproximada de 40 metros.

Imágenes difundidas en internet muestran el momento en que dos hombres con casco la impulsan al vacío. En los videos también se observa que los instructores portaban arneses aparentemente conectados a una cuerda de seguridad.

Tras el fallecimiento, la madre de la joven compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a su hija. En la publicación expresó el profundo dolor que le dejó la pérdida y agradeció haber compartido 21 años de vida con ella.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas fue sepultada el domingo, un día después del accidente que hoy es objeto de una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió.

El salto con cuerda es una disciplina de aventura distinta al puenting tradicional. Mientras este último utiliza cuerdas elásticas que generan rebotes verticales, el salto con cuerda emplea sistemas de baja elasticidad que transforman la caída en un movimiento pendular similar al de un columpio.