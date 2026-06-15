Reino Unido prepara veto a redes sociales para menores de 16 años

El gobierno del Reino Unido avanza en una propuesta que busca restringir el acceso a redes sociales para niños, niñas y adolescentes menores de 16 años. La iniciativa fue anunciada por el primer ministro Keir Starmer, quien aseguró que estas plataformas tienen efectos negativos en la vida de los menores.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario afirmó que estos espacios digitales contribuyen a situaciones de acoso y abuso, además de afectar el bienestar de los jóvenes. Por ello, su administración pretende impulsar la medida en el Parlamento antes de diciembre.

Detalles confirmados

De ser aprobada, la prohibición entraría en vigor entre marzo y junio de 2027. La restricción abarcaría plataformas ampliamente utilizadas como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Threads, X y Twitch, entre otras.

La propuesta contempla mecanismos de verificación de edad para impedir el acceso de menores de 16 años, así como limitaciones en servicios de transmisiones en vivo y videojuegos en línea. Según lo planteado, estas acciones buscan reducir riesgos como los casos de grooming.

Reacciones de las plataformas

La iniciativa ha generado reacciones entre las propias plataformas. YouTube expresó dudas sobre la medida al considerar que podría llevar a algunos menores a utilizar servicios no oficiales o con menores niveles de protección y seguridad.

Con este proyecto, Reino Unido seguiría el camino de Australia, país que ya implementó una prohibición similar para usuarios menores de 16 años.

El anuncio también cuenta con el respaldo de una consulta pública realizada a finales de mayo de 2026. De acuerdo con los resultados mencionados, el 90% de los padres y madres participantes se mostró a favor de la restricción propuesta por el gobierno británico.