Aumento del PIB en Canadá tras contracción previa

La economía canadiense se recupera y crece tras tres meses de ORONTO.- El organismo público Estadísticas Canadá (EC) informó que tras tres meses de contracción, la economía canadiense recuperó el crecimiento en julio con un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de un 0.2%.

En el segundo trimestre, la economía canadiense se contrajo un 0.4% debido a la fuerte caída de las exportaciones y la inversión empresarial en maquinaria y equipos en medio del conflicto arancelario con EU, el principal socio comercial de Ottawa.

Datos preliminares de agosto indican que el crecimiento se estancó el mes pasado. Tradicionalmente se considera que una economía ha entrado en recesión tras dos trimestres consecutivos de contracción.

El organismo señaló que el sector de minería, explotación de canteras y extracción de petróleo, con un aumento del 1.4%, lideró el crecimiento de julio junto con manufactura industrial y comercio al por mayor.