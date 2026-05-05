Rusia busca soldados africanos para combatir en Ucrania

Miles de jóvenes africanos se han inscrito para combatir en la guerra de Moscú contra Ucrania. Algunos han publicado videos alegres junto a soldados rusos. Pero muchos otros dicen que fueron atraídos con engaños a Rusia y luego presionados para firmar contratos militares.

Muchos han muerto en el campo de batalla.

Aunque África está a miles de kilómetros de la línea del frente y la mayoría de los países africanos ha adoptado una postura neutral en la guerra, algunos ven una clara explicación del fenómeno: Rusia necesita más soldados y los jóvenes africanos necesitan trabajo. En entrevistas con The New York Times, varios africanos dijeron que viajaron a Rusia por trabajo, solo para ser presionados a firmar contratos militares. Aquí, un vistazo a lo que hay detrás de los africanos atrapados en la guerra de Rusia.

¿Por qué Rusia necesita soldados africanos?

La respuesta corta es para contrarrestar su propia tasa de bajas. La guerra de Rusia contra Ucrania ha sido extraordinariamente costosa para Moscú en términos de soldados muertos y heridos. Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala, alrededor de 1,2 millones de sus soldados han muerto, han resultado heridos o están desaparecidos, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.

Ese balance podría plantear un problema político, aunque muchos de los soldados provienen de regiones alejadas de la capital, por lo que el posible descontento derivado de las pérdidas tiene menos impacto.