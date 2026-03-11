Netanyahu llama al pueblo iraní a rebelarse: "Se acerca el momento de la verdad"

En medio de uno de los momentos más tensos en Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó un mensaje directo al pueblo iraní: levantarse contra su propio gobierno y cambiar el rumbo del país.

En un video difundido recientemente, el líder israelí apeló directamente a los ciudadanos de Irán y los animó a "tomar su destino en sus manos", asegurando que el momento para desafiar al régimen de los ayatolás podría estar más cerca que nunca.

Un mensaje directo a los iraníes

En su discurso, Netanyahu describió al gobierno iraní como un sistema opresor que ha causado sufrimiento a su propia población durante décadas. Según el mandatario, la actual ofensiva militar liderada por Israel y Estados Unidos busca debilitar las estructuras del poder en Teherán y abrir la posibilidad de un cambio político.

"El momento de la verdad se acerca", afirmó Netanyahu, señalando que la liberación del país depende principalmente de la acción del propio pueblo iraní. También aseguró que Israel no busca dividir a Irán, sino crear condiciones para que los ciudadanos se liberen del régimen y eventualmente puedan convivir en paz con otros países de la región.

Un conflicto que escala

Las declaraciones ocurren en medio de una escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán. En las últimas semanas se han registrado bombardeos y ataques con misiles que han intensificado la tensión en la región.

Las autoridades iraníes, por su parte, han respondido con advertencias contundentes: cualquier intento de protestas contra el gobierno podría ser reprimido con fuerza. Incluso la policía del país ha señalado que está "con el dedo en el gatillo" frente a posibles manifestaciones.

¿Un cambio de régimen es posible?

Aunque Israel ha planteado que sus acciones podrían debilitar al gobierno iraní, analistas advierten que provocar un cambio de régimen desde el exterior es extremadamente complicado. El miedo a la represión y el sentimiento nacionalista en medio del conflicto han dificultado que surjan protestas masivas.

Aun así, Netanyahu insiste en que la oportunidad existe y que la historia podría estar acercándose a un punto de inflexión para Irán.

Un momento decisivo para la región

El mensaje del primer ministro israelí refleja la magnitud del conflicto actual y el impacto que podría tener en el futuro político de Medio Oriente. Si bien la presión militar continúa, el desenlace dependerá en gran medida de lo que ocurra dentro de Irán y de la reacción de su población.

Por ahora, el mundo observa con atención un escenario que podría redefinir el equilibrio de poder en la región.