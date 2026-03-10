México cierra su embajada en Irán y traslada operaciones ante creciente tensión en Medio Oriente

Ante el deterioro del panorama de seguridad en Medio Oriente, el gobierno de México tomó la decisión de cerrar temporalmente su embajada en Irán y trasladar sus operaciones diplomáticas a Azerbaiyán, desde donde continuará brindando atención consular a los mexicanos que se encuentran en la región.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, debido a las condiciones actuales en territorio iraní, el personal diplomático fue evacuado y ahora operará desde la capital azerbaiyana, Bakú, con apoyo de la representación mexicana en ese país.

Acciones de la autoridad

La decisión se produce en un contexto marcado por la escalada de tensiones y ataques militares en Medio Oriente, lo que ha llevado a varios países a revisar la seguridad de sus representaciones diplomáticas. En este escenario, el embajador de México en Irán, Guillermo Alejandro Puente Ordorica, fue evacuado junto con su equipo para continuar desde Azerbaiyán las labores de asistencia a los connacionales.

Desde Bakú, el diplomático aseguró que el objetivo principal es garantizar la protección de los mexicanos que aún permanecen en Irán y mantener activos los servicios consulares, aunque ahora se realicen a distancia.

Recomendaciones para mexicanos en Medio Oriente

La medida diplomática ocurre mientras Irán enfrenta un escenario de conflicto que incluso ha llevado al cierre de su espacio aéreo, complicando los vuelos comerciales y los desplazamientos en la zona.

Ante esta situación, la cancillería mexicana recomendó a los ciudadanos mexicanos evitar viajes a Medio Oriente y pidió a quienes ya se encuentran en la región mantenerse atentos a la información oficial, permanecer en lugares seguros y mantenerse en contacto con las autoridades consulares.

Apoyo a distancia para la comunidad mexicana

Aunque la sede diplomática dejó de operar físicamente en Irán, el gobierno mexicano aseguró que la atención consular continuará desde Azerbaiyán. El objetivo es seguir brindando orientación, asistencia y acompañamiento a los mexicanos que lo requieran, especialmente ante posibles complicaciones para salir del país debido a las restricciones aéreas y el clima de tensión.

Por ahora, la prioridad de la cancillería es salvaguardar al personal diplomático y mantener activos los canales de ayuda para los connacionales, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo del conflicto en la región.