Escalada de tensión: advertencias de bombardeos a Irán desatan amenazas contra Trump

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a encender las alarmas internacionales después de que advertencias de nuevos bombardeos contra territorio iraní provocaran una respuesta directa y amenazante contra el expresidente estadounidense Donald Trump.

El conflicto se intensifica tras ataques coordinados de EE. UU. e Israel.

El conflicto forma parte de una crisis militar que se intensificó a finales de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra instalaciones estratégicas en Irán, operación que abrió un nuevo capítulo de confrontación en Medio Oriente.

Ali Larijani advierte a Trump sobre posibles represalias por bombardeos.

En medio del intercambio de advertencias, un alto funcionario iraní lanzó un mensaje que elevó aún más el tono del conflicto. El líder político Ali Larijani advirtió a Trump que debería "cuidarse" para no ser eliminado, insinuando posibles represalias por las recientes acciones militares contra objetivos iraníes.

La amenaza llegó después de que Trump publicara mensajes en los que prometía responder con una fuerza mucho mayor si Irán intentaba afectar el suministro global de petróleo o atacar intereses estadounidenses. Según el propio exmandatario, cualquier provocación iraní sería respondida "veinte veces más fuerte".

La comunidad internacional teme un enfrentamiento directo entre potencias.

Los ataques recientes han generado fuerte controversia debido al número de víctimas civiles. Uno de los episodios más polémicos ocurrió cuando un bombardeo alcanzó una escuela femenina en la ciudad iraní de Minab, provocando decenas de muertes, muchas de ellas estudiantes.

Mientras Washington sostiene que sus operaciones buscan neutralizar amenazas militares y evitar el desarrollo nuclear iraní, medios y autoridades iraníes acusan a Estados Unidos de atacar infraestructura civil y provocar una crisis humanitaria.

El enfrentamiento no se limita al territorio iraní. Tras los ataques iniciales, Irán respondió con misiles y drones contra posiciones estadounidenses y aliados en la región del Golfo Pérsico, elevando el riesgo de una guerra regional más amplia.

Además, las tensiones han puesto en riesgo rutas clave para el transporte de petróleo, lo que ha provocado preocupación en los mercados energéticos y en la economía global.

A medida que las amenazas y los ataques continúan, la comunidad internacional teme que el conflicto escale aún más. Analistas advierten que cualquier error de cálculo podría desencadenar un enfrentamiento directo entre potencias y desestabilizar aún más Medio Oriente.

Por ahora, el intercambio de advertencias entre Irán y Donald Trump muestra que el conflicto está lejos de terminar, mientras el mundo observa con creciente inquietud cada nuevo movimiento en la región.