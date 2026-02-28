Isaac Herzog agradece a Donald Trump por ofensiva militar en Irán

JERUSALÉN – El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó este sábado su profundo agradecimiento al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la ejecución de la ofensiva militar conjunta contra objetivos estratégicos en territorio iraní. En un mensaje oficial, Herzog destacó la "valentía y la claridad moral" de la administración estadounidense al actuar frente a las amenazas de Teherán.

El mandatario israelí calificó la operación como un paso necesario para garantizar la estabilidad de la región y proteger la soberanía de ambas naciones ante el avance del programa nuclear y la influencia de las milicias pro-iraníes en el Medio Oriente.

"Una alianza inquebrantable": El mensaje de Herzog. Durante su discurso, Herzog enfatizó que la cooperación entre las fuerzas aéreas y de inteligencia de ambos países alcanzó niveles sin precedentes durante esta misión. "Gracias, presidente Trump, por estar del lado de la justicia y por demostrar que la alianza entre Israel y Estados Unidos es más fuerte que nunca", señaló el jefe de Estado israelí.

El agradecimiento llega en un momento crítico, justo cuando Irán ha comenzado a lanzar contraataques con misiles hacia bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Para el gobierno israelí, el respaldo explícito de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump ha sido el factor determinante para pasar de una estrategia de contención a una de acción directa.

Fuentes diplomáticas en Jerusalén indicaron que el primer ministro y el gabinete de seguridad mantuvieron una comunicación constante con Washington en las horas previas a los bombardeos. La gratitud expresada por Herzog también se interpreta como un respaldo a la retórica de Trump, quien recientemente instó a la población iraní a buscar un cambio de gobierno.

"Israel no busca la guerra, pero no permitirá que se le amenace con la aniquilación. Con el apoyo de nuestros aliados, hemos enviado un mensaje claro de que la era de la impunidad para el terrorismo estatal ha terminado", añadió Herzog.

Mientras en Israel se celebra el éxito operativo de los ataques, el panorama en el resto del Medio Oriente es de máxima alerta. El agradecimiento público de Herzog ha sido criticado por países alineados con el eje iraní, quienes ven en esta cercanía una confirmación de la "estrategia de desestabilización" denunciada por Teherán.

Por su parte, sectores de la oposición israelí, aunque apoyan la defensa de la nación, han pedido cautela ante la posibilidad de que la escalada derive en una guerra regional total que involucre a actores como Hezbolá en el Líbano o milicias en Siria e Irak.