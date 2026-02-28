Israel y Estados Unidos lanzan operación Rugido de León en Medio Oriente

La operación militar conjunta, denominada por fuentes israelíes como "Rugido de León", ha marcado un punto de no retorno en las tensiones de Medio Oriente. A continuación, los puntos fundamentales para comprender el conflicto actual:

1. El objetivo de la ofensiva: "Ataque Preventivo"

Israel y Estados Unidos justificaron la operación como un ataque preventivo destinado a neutralizar lo que calificaron como "amenazas existenciales". Los bombardeos se centraron en:

Instalaciones nucleares y de misiles: Puntos estratégicos en Teherán y otras ciudades donde se presume el desarrollo de capacidades atómicas.

Centros de mando de la Guardia Revolucionaria: Un intento por "descabezar" la estructura militar del régimen iraní.

La participación directa de Estados Unidos

A diferencia de conflictos previos, la administración de Donald Trump confirmó la participación activa de fuerzas estadounidenses. Trump declaró que un cambio de poder en Irán "sería lo mejor que podría ocurrir", elevando la retórica de la Casa Blanca hacia el apoyo explícito a un derrocamiento del régimen teocrático.

La respuesta de Irán: Contraataque al Golfo

Irán no tardó en responder, lanzando oleadas de misiles y drones no solo hacia territorio israelí, sino contra bases militares de EE. UU. en la región:

Ubicaciones atacadas: Se reportaron impactos en bases situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Base Naval en Baréin: Press TV (medio oficial iraní) confirmó el uso de misiles contra esta instalación clave de la Quinta Flota estadounidense.

4. Saldo humanitario y daños colaterales

El conflicto ha golpeado severamente a la población civil. Uno de los puntos más trágicos reportados por Milenio fue el impacto en una escuela primaria en Minab (sur de Irán), donde se informó la muerte de más de 50 niñas y decenas de heridas tras un bombardeo durante el turno matutino.

Consecuencias inmediatas

Cierre de espacios aéreos: Israel y varios países de la región han cerrado sus cielos a vuelos comerciales, dejando a miles de pasajeros varados.

Crisis en el Estrecho de Ormuz: Analistas advierten que el bloqueo de esta ruta marítima vital podría colapsar la economía global debido a la interrupción del suministro de petróleo.

Domo de Hierro en alerta: El sistema de defensa israelí se encuentra operando a su máxima capacidad (niveles Flecha y Honda de David) para interceptar la lluvia de proyectiles provenientes de Irán.