Presidente Trump podría tener moneda conmemorativa para 250 aniversario de independencia

EU evalúa emitir una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump para el 250 aniversario de la independencia

WASHINGTON – La administración del presidente Donald Trump ha revelado que está considerando emitir una moneda de un dólar con el rostro del mandatario para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en 2026. El tesorero Brandon Beach confirmó la noticia, compartiendo los primeros bocetos de la moneda en sus redes sociales.

La propuesta, que busca honrar al presidente en la celebración histórica, presenta el perfil de Donald Trump en el anverso de la moneda. El diseño preliminar del reverso muestra al mandatario con el puño cerrado frente a una bandera nacional y la leyenda: "Lucha, lucha, lucha", un popular dicho del republicano.

Precedente legal y rareza histórica

La posibilidad de emitir una moneda con el rostro de un presidente en funciones fue autorizada por el Congreso en 2020, mediante una ley que permite al Departamento del Tesoro emitir monedas conmemorativas de un dólar para el calendario 2026.

De concretarse, esta sería una situación históricamente inusual. El único presidente vivo de Estados Unidos que ha aparecido en una moneda conmemorativa fue Calvin Coolidge en 1926, quien apareció junto a George Washington para el 150 aniversario de la independencia.

Anuncio en medio del cierre de gobierno

La noticia fue dada a conocer por el tesorero Beach, quien espera compartir más detalles una vez que finalice el cierre del Gobierno federal, que se inició esta semana por la falta de un acuerdo presupuestario en el Senado.

El anuncio de la moneda conmemorativa de Trump se produce en un momento de gran actividad política y diplomática por parte del presidente, incluyendo su ultimátum a Hamás para que aceptara el plan de paz en Gaza, lo que resultó en el compromiso de la organización de liberar a todos los rehenes israelíes.