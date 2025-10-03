Hamás acepta liberar rehenes como condición de paz en plan de Trump

GAZA – El grupo Hamás anunció este viernes que acepta elementos clave del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Dentro de los puntos aceptados, la organización se comprometió a liberar a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos, y a ceder el poder en el enclave.

La declaración de Hamás se produce pocas horas después de que el presidente Trump estableciera el domingo por la noche como plazo máximo para aceptar el plan en su totalidad, advirtiendo que, de lo contrario, la ofensiva militar en la región podría intensificarse.

Puntos clave del plan de paz y la respuesta de Hamás

El plan, impulsado por Donald Trump para poner fin a la guerra que comenzó tras el ataque del 7 de octubre de 2023, incluye:

Liberación de todos los rehenes israelíes: Hamás aceptó esta medida como una condición inicial para la paz.

Entrega del poder por parte de Hamás en Gaza.

Reestructuración política y de seguridad en la región bajo supervisión internacional.

Sin embargo, la organización aclaró que otros aspectos del acuerdo requieren más consultas internas entre los palestinos antes de dar una respuesta definitiva. Israel ya ha aceptado la propuesta y cuenta con el respaldo de gran parte de la comunidad internacional.

Un paso hacia la supervisión internacional

La disposición de Hamás a liberar a todos los rehenes y a entregar el control de Gaza es un desarrollo significativo en el conflicto de Gaza. El plan de Trump busca establecer un esquema de seguridad y reestructuración política bajo supervisión internacional, una medida que, según analistas, es esencial para la estabilidad futura de la región.

Mediadores clave en el conflicto, como Egipto y Qatar, han señalado que algunos aspectos de la propuesta de Donald Trump necesitan más diálogo para lograr una implementación total, pero la aceptación inicial de Hamás es vista como el primer paso concreto hacia un cese de hostilidades.