Brendan Carr comparece ante Senado por amenazas a ABC

WASHINGTON – Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ha sido llamado a comparecer ante el Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos para responder por las amenazas regulatorias que emitió contra la cadena ABC, las cuales derivaron en la suspensión temporal del programa nocturno de Jimmy Kimmel. La audiencia fue solicitada ante las críticas de ambos partidos que calificaron las acciones de Carr como un ataque directo a la Primera Enmienda de la Constitución.

La polémica se desató luego de que Brendan Carr sugiriera posibles sanciones contra ABC y su empresa matriz, Disney, tras los comentarios emitidos por Jimmy Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Poco después de las advertencias del presidente de la FCC, el programa de late-night fue suspendido durante una semana, lo que levantó sospechas de censura política.

Ted Cruz y la denuncia de "prácticas mafiosas"

El senador republicano Ted Cruz, quien preside el Comité de Comercio y es uno de los principales críticos de Carr, cuestionó públicamente la actitud del regulador, comparando sus advertencias con "prácticas mafiosas". Cruz advirtió que es "increíblemente peligroso que el gobierno se ponga en la posición de decir que vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no, y que vamos a amenazar con sacarlos del aire".

Por su parte, la senadora demócrata Maria Cantwell, quien solicitó la audiencia de supervisión, calificó las amenazas del presidente de la FCC como un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda".

A pesar de las críticas bipartidistas, el presidente Donald Trump elogió la actuación de Carr y sugirió que debería ir más allá, revocando las licencias de las emisoras que dan "cobertura desfavorable" a su gestión.

Juicio a Tyler Robinson y el contexto político

La audiencia de Brendan Carr se produce en un momento de alta sensibilidad política y legal. En paralelo, Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado del asesinato de Charlie Kirk, compareció ante un tribunal de Utah, donde los fiscales adelantaron que buscarán la pena de muerte.

La polémica en torno al asesinato de Charlie Kirk, una de las figuras más influyentes del conservadurismo joven, se ha extendido al ámbito mediático y legal. El caso del presentador Jimmy Kimmel y su suspensión temporal será un tema central en la próxima audiencia de supervisión en el Senado, que aún no tiene fecha definida, y que se perfila como un debate clave sobre los límites del poder gubernamental frente a la libertad de expresión.