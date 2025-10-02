"Es una vergüenza": EE.UU. critica elección de Bad Bunny para el Super Bowl

Santa Clara, California. La participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ha desatado una ola de críticas desde el Gobierno de Estados Unidos, específicamente desde el Departamento de Seguridad Nacional, cuyo asesor, Corey Lewandowski, calificó como "una vergüenza" la elección del artista puertorriqueño.

"El Super Bowl no puede convertirse en refugio para quienes están ilegalmente en el país", declaró Lewandowski en entrevista con el comentarista político Benny Johnson. El funcionario, conocido por su papel en operativos migratorios junto a la titular del Departamento, Kristi Noem, advirtió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estará presente el 8 de febrero de 2026 en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California.

"No importa si es un concierto de Bad Bunny o Johnny Smith... vamos a hacer cumplir la ley. Si hay inmigrantes ilegales, los encontraremos, los detendremos y los deportaremos", sentenció.

La presencia del artista latino, que será el primer solista de habla hispana en liderar el espectáculo del medio tiempo, ha generado división en la opinión pública. El gobierno de Donald Trump, a través de varios voceros, ha manifestado abiertamente su rechazo, cuestionando que se haya seleccionado a alguien que "parece odiar tanto a Estados Unidos", en palabras de Lewandowski.

Mientras el Super Bowl se perfila como uno de los eventos deportivos más vistos del año, el anuncio del despliegue de agentes migratorios agrega tensión a una presentación ya envuelta en controversia.