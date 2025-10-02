Trump congela 26 mil millones de dólares destinados a estados demócratas en medio del cierre del Gobierno

WASHINGTON – La parálisis presupuestaria en Estados Unidos ha tomado un cariz abiertamente político. El gobierno del presidente Donald Trump congeló 26 mil millones de dólares en fondos federales destinados a estados gobernados por demócratas. Esta acción, que afecta a cientos de miles de trabajadores y programas clave, es vista como el uso de la paralización parcial del gobierno como una herramienta política para castigar a los opositores.

Del total de recursos retenidos, 18 mil millones de dólares estaban destinados a proyectos de tránsito y transporte en Nueva York. Otros 8 mil millones de dólares se dirigían a iniciativas de energía verde en 16 estados demócratas, incluyendo California e Illinois. La decisión, según la Casa Blanca, busca reforzar su control sobre el presupuesto federal.

Consecuencias y riesgos en la seguridad aérea

El cierre del gobierno federal, el decimoquinto desde 1981, se inició tras el rechazo en el Senado de una medida de financiamiento temporal. La falta de presupuesto ya ha provocado la suspensión de investigaciones científicas, programas ambientales y la suspensión de 750 mil trabajadores federales sin sueldo.

Las asociaciones de controladores de tráfico aéreo alertaron sobre un grave riesgo de seguridad y posibles retrasos en vuelos. Más de 13,000 controladores trabajan sin sueldo y 2,350 profesionales de la aviación han sido suspendidos, incluyendo ingenieros de certificación de aeronaves. El presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA), Nick Daniel, urgió al Congreso a restablecer los fondos para no comprometer la seguridad.

Tensión política y advertencia de despidos

Líderes demócratas como Hakeem Jeffries y Chuck Schumer denunciaron que la congelación de recursos es un acto partidista que afectará miles de empleos en sus estados. El congelamiento de los 26 mil millones de dólares confirma la advertencia de Donald Trump de que utilizaría la crisis presupuestaria para presionar políticamente a sus opositores.

La medida se suma a la amenaza previa de la Casa Blanca de llevar a cabo despidos permanentes de empleados federales si el shutdown se prolonga. El enfrentamiento político, con un alto costo económico y social, recuerda al cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, ocurrido entre 2018 y 2019, que duró 35 días.