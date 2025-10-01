Israel intercepta barco Alma de flotilla humanitaria con Greta Thunberg a bordo

JERUSALÉN – La Armada israelí interceptó el barco Alma, integrante de la Global Sumud Flotilla que transportaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la operación, la cual se produjo en aguas del Mediterráneo poco después de que los activistas a bordo, incluida la reconocida activista climática Greta Thunberg, alertaran de la presencia de buques militares israelíes.

La intercepción del barco "Alma" ocurrió después de que Israel advirtiera a la flotilla que debía desviar su rumbo y desistir de su misión de romper el bloqueo a Gaza. La Global Sumud Flotilla transportaba a más de 400 activistas de 44 países.

Denuncia de Greta Thunberg y debate legal

La activista sueca Greta Thunberg, quien viajaba a bordo del barco, denunció la operación en un video publicado en redes sociales minutos antes de la intercepción. Thunberg calificó la acción como una "flagrante violación del derecho humanitario y de la ley del mar", asegurando que la flotilla estaba en una misión humanitaria.

El incidente reaviva el debate sobre la legalidad del bloqueo a Gaza. Israel defiende su derecho a interceptar embarcaciones, argumentando que busca impedir la entrada de armas a Hamás. Sin embargo, expertos en derecho internacional y organizaciones humanitarias sostienen que el derecho internacional garantiza la creación de corredores humanitarios cuando una población civil, como la de Gaza, no recibe asistencia suficiente, una postura defendida por el presidente español, Pedro Sánchez.

Contexto internacional y riesgo en la zona

La operación israelí se produjo después de que los barcos ingresaran en una "zona de alto riesgo" en aguas internacionales. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió que estas acciones ponen en riesgo la propuesta de paz de Estados Unidos, mientras que el gobierno español garantizó la protección diplomática de los ciudadanos españoles a bordo, reiterando que la misión humanitaria a Gaza no existiría si Israel permitiera la entrada de ayuda de la ONU.

