OMS mantiene bajo el riesgo global por brote de ébola, pero alerta alto a nivel regional en África central

La Organización Mundial de la Salud informó que el riesgo de propagación del brote de ébola a nivel mundial se mantiene en un nivel bajo, pese a la preocupación existente por su evolución en África central.

De acuerdo con las actualizaciones del organismo, la atención sanitaria internacional se concentra principalmente en la región, donde el riesgo ha sido clasificado como alto, especialmente en la República Democrática del Congo y Uganda.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que el Comité de Emergencias consideró la situación como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, aunque aclaró que no cumple con los criterios para ser considerada una pandemia.

El organismo precisó que el riesgo es alto a nivel nacional y regional, pero bajo a escala global, debido a que los casos se concentran principalmente en zonas específicas de África central.

Las autoridades sanitarias han expresado preocupación por la rapidez de los contagios y la posibilidad de expansión hacia el este de la región, especialmente por la movilidad entre la República Democrática del Congo y Uganda.

Detalles confirmados

El brote actual está relacionado con la variante bundibugyo del ébola, una de las cepas identificadas en la zona, y la OMS ha señalado la importancia de fortalecer los recursos sanitarios para contener su propagación.

Hasta el 18 de mayo, se reportaron 528 casos sospechosos y 132 muertes entre Uganda y la República Democrática del Congo. En Uganda, de los 12 casos sospechosos registrados, dos fueron confirmados como positivos, mientras que el resto resultó negativo.

Acciones de la autoridad

La OMS advirtió que, aunque la situación global no representa un riesgo elevado, la evolución del brote en África central requiere vigilancia constante y acciones de control para evitar una mayor propagación.