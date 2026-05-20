Cuba rechaza acusaciones de EEUU contra Raúl Castro: embajador responde

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, rechazó las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, y calificó el caso como una farsa construida con fines políticos.

La respuesta diplomática surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos contra Raúl Castro y otras cinco personas relacionadas con el incidente en el que murieron cuatro integrantes de la organización Hermanos al Rescate.

¿Qué ocurrió en el derribo de las avionetas?

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la acusación está vinculada al derribo de dos aeronaves Cessna pertenecientes a Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos con sede en Miami. Según la versión del Departamento de Justicia:

El 24 de febrero de 1996, tres avionetas despegaron desde el sur de Florida rumbo a Cuba. Aeronaves militares cubanas habrían lanzado misiles aire-aire contra dos de los aviones civiles. El ataque dejó cuatro ciudadanos estadounidenses muertos. Raúl Castro ocupaba entonces el cargo de ministro de Defensa cubano.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el ataque ocurrió fuera del espacio aéreo cubano y señalaron que los acusados enfrentan cargos por conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves. En caso de ser encontrados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua o incluso pena de muerte en los delitos más graves.

Reacción de Cuba ante las acusaciones

Desde México, el embajador Eugenio Martínez Enríquez respondió a las acusaciones a través de redes sociales, donde acusó a Washington de construir un caso basado en intereses políticos. "Farsa, embuste y fabricación de mentiras", escribió el diplomático cubano. Además, comparó la acusación con "un guión de una película de ficción" y cuestionó la imparcialidad del sistema judicial estadounidense. "Fabrican mentiras para confirmar que el sistema judicial de Estados Unidos está diseñado para favorecer oscuros y siniestros intereses políticos", señaló.

Críticas a Marco Rubio y el contexto político

El embajador cubano también criticó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien acusó de utilizar el caso para reforzar la presión política contra la isla. Según Martínez Enríquez, Washington intenta desviar la atención de sus políticas hacia Cuba mediante este tipo de acusaciones judiciales. "El pueblo cubano no será engañado por un discurso con acento y pensamiento yanquis", expresó el diplomático.

Impacto en la relación Cuba-EEUU

La nueva imputación reabre uno de los episodios más polémicos en la relación entre Cuba y Estados Unidos. El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 provocó una fuerte crisis diplomática y derivó en mayores sanciones estadounidenses contra el gobierno cubano durante la administración de Bill Clinton. Casi tres décadas después, el caso vuelve a generar tensión política y diplomática entre ambos países en un contexto marcado por nuevas disputas sobre derechos humanos, sanciones económicas y seguridad regional.