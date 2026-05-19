Brote de ébola provoca ganancias en farmacéuticas en EE. UU. y Europa

Las principales compañías farmacéuticas de Estados Unidos y Europa cerraron la jornada bursátil con ganancias en sus acciones, en medio de la creciente preocupación internacional por el aumento de casos sospechosos de Ébola reportados en África central.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó recientemente que se han detectado cientos de casos sospechosos y más de un centenar de muertes relacionadas con el brote, situación que ha elevado la atención global sobre posibles respuestas sanitarias y tratamientos médicos.

Acciones farmacéuticas cierran con ganancias

Entre las empresas estadounidenses que registraron incrementos en el valor de sus acciones destacan:

Johnson & Johnson, con un aumento de 0.47%

Pfizer, que avanzó 1.30%

Eli Lilly and Company, con una subida de 3.37%

Merck & Co., que ganó 1.49%

Farmacéuticas europeas también avanzan

En Europa, compañías del sector salud también registraron movimientos positivos en los mercados financieros:

Roche subió 2.73%

AstraZeneca avanzó 1.24%

Bayer ganó 1.82%

OMS mantiene vigilancia sanitaria

La OMS expresó preocupación por la velocidad de propagación de los contagios sospechosos y mantiene monitoreo constante sobre la situación sanitaria en África central.

Las autoridades internacionales continúan evaluando posibles medidas de contención, atención médica y distribución de tratamientos para evitar una expansión mayor del brote.