Putin llega a Beijing para reunirse con Xi Jinping y fortalecer la alianza

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Beijing para realizar una visita oficial de dos días a China, donde sostendrá reuniones con el mandatario chino Xi Jinping en medio del fortalecimiento político, económico y estratégico entre ambos países.

La visita ocurre por invitación del gobierno chino y coincide con fechas clave en la relación bilateral, como el 30 aniversario de la asociación estratégica entre Rusia y China y los 25 años del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa firmado por ambas naciones.

La reunión busca fortalecer cooperación bilateral

De acuerdo con autoridades chinas, los líderes abordarán temas relacionados con cooperación económica, energía, comercio, relaciones internacionales y seguridad global. En los últimos años, Moscú y Beijing han incrementado su coordinación en distintos sectores, especialmente en medio de tensiones internacionales y sanciones económicas impuestas contra Rusia por países occidentales.

China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales y energéticos de Rusia, mientras que ambos gobiernos mantienen posiciones similares sobre distintos temas geopolíticos internacionales.

Relación estratégica frente a tensiones globales

La reunión también busca mostrar unidad entre ambas potencias en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y competencia entre bloques globales. Tanto Rusia como China han insistido en fortalecer mecanismos de cooperación en Eurasia y ampliar sus relaciones comerciales y diplomáticas. Aunque Beijing mantiene oficialmente una postura de neutralidad en algunos conflictos internacionales, el acercamiento entre ambos países continúa siendo observado de cerca por Estados Unidos y sus aliados.

Putin suma una nueva visita a China

La visita representa uno de los encuentros más importantes entre ambos líderes durante este año y forma parte de una relación diplomática que se ha fortalecido constantemente en las últimas décadas. Se espera que durante las reuniones se anuncien nuevos acuerdos de cooperación y declaraciones conjuntas sobre política internacional y desarrollo económico.