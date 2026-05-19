Scott Bessent llama a actuar contra redes de Irán y narcotráfico

EU pide mayor cooperación internacional contra redes ligadas a Irán y al Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos intensificó su llamado a aliados internacionales para reforzar acciones contra redes financieras vinculadas con terrorismo, lavado de dinero y narcotráfico, mencionando directamente a grupos relacionados con Irán y al Cártel de Sinaloa.

Durante una conferencia internacional sobre financiamiento del terrorismo realizada en París, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió a distintos países actuar "con firmeza" para frenar operaciones económicas utilizadas por organizaciones criminales y grupos sancionados por Washington.

Acciones de la autoridad

El funcionario explicó que muchas de estas organizaciones utilizan empresas fachada, compañías pantalla y redes bancarias internacionales para mover recursos y evitar sanciones económicas.

Entre las medidas propuestas por Estados Unidos destacan:

- Detectar y sancionar financiadores

- Cerrar sucursales bancarias vinculadas

- Identificar empresas fantasma

- Bloquear mecanismos de evasión de sanciones

- Desmantelar redes de apoyo financiero

Bessent señaló que estas estructuras representan una amenaza tanto para la seguridad internacional como para la estabilidad económica.

Mencionan a Hezbolá y al Cártel de Sinaloa

Uno de los puntos más destacados del discurso fue la mención conjunta de organizaciones ligadas a Irán, como Hezbolá, y grupos del narcotráfico mexicano como el Cártel de Sinaloa.

El gobierno estadounidense ha endurecido en los últimos años su estrategia contra organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

Washington sostiene que estas redes operan mediante complejos esquemas financieros internacionales que facilitan el lavado de dinero y el movimiento de recursos ilícitos.

Estados Unidos defiende las sanciones económicas

Scott Bessent también defendió el uso de sanciones económicas como herramienta de presión política y financiera.

Según explicó, el objetivo es aplicar medidas específicas para limitar operaciones ilícitas y evitar que grupos criminales o entidades sancionadas continúen utilizando el sistema financiero internacional.

Además, aseguró que Estados Unidos trabaja con instituciones financieras y gobiernos aliados para mejorar la detección de esquemas utilizados para ocultar recursos y evadir restricciones económicas.

Buscan fortalecer cooperación internacional

Las declaraciones ocurren en medio de una estrategia más amplia impulsada por Washington para aumentar la cooperación internacional en temas de seguridad, terrorismo y combate al crimen organizado transnacional.

Estados Unidos ha insistido en que la coordinación entre países será clave para enfrentar redes globales de financiamiento ilícito relacionadas tanto con terrorismo como con narcotráfico.