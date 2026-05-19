NOAA advierte sobre clima extremo en México por El Niño

"Súper El Niño" podría formarse y provocar clima extremo en México, advierten expertos

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que existe una alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño se desarrolle en los próximos meses, con posibles efectos significativos en el clima global, incluido México.

De acuerdo con los modelos climáticos, hay un 82% de probabilidad de que El Niño se presente entre mayo y julio, y hasta un 96% de que continúe activo entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, durante el invierno del hemisferio norte.

Aunque algunos escenarios sugieren una posible intensificación del fenómeno, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) aclara que el término "súper El Niño" no es una categoría oficial, aunque sí se utiliza de forma coloquial para referirse a eventos de gran intensidad.

El fenómeno de El Niño y sus efectos

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio altera patrones atmosféricos y puede provocar lluvias intensas en algunas regiones, sequías en otras y variaciones en la actividad de ciclones tropicales.

Posibles efectos en México

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que un evento intenso de El Niño podría impactar directamente en la temporada de huracanes en el Pacífico mexicano.

De acuerdo con estimaciones retomadas por investigadores del Servicio Meteorológico Nacional, el Pacífico oriental podría registrar entre 18 y 21 ciclones tropicales, por encima del promedio histórico.

Además, se advierte que estos sistemas podrían alcanzar mayor intensidad, incluyendo huracanes de categorías 4 o 5, aunque no todos tocarían territorio mexicano.

En contraste, en el Atlántico se prevé una actividad cercana al promedio, con entre 11 y 15 ciclones tropicales.

Riesgos asociados: lluvias extremas, inundaciones y deslaves

Investigadores de la UNAM señalan que el principal peligro de los ciclones no son solo los vientos, sino los efectos asociados al agua.

Entre ellos destacan:

- Inundaciones por lluvias intensas

- Desbordamiento de ríos

- Deslaves en zonas montañosas

- Marejadas ciclónicas con penetración del mar en zonas costeras

Estos fenómenos pueden generar daños severos incluso lejos del punto de impacto del ciclón.

Posible impacto en la canícula y sequías

Expertos también advierten que durante estos periodos podría presentarse la canícula, una disminución temporal de las lluvias, seguida posteriormente por un repunte de actividad meteorológica.

En paralelo, El Niño suele estar asociado con condiciones de sequía, especialmente en el norte y centro del país, lo que puede afectar actividades como la agricultura y el abastecimiento de agua.

Zonas más vulnerables

La costa del Pacífico mexicano es considerada una de las regiones más expuestas a la posible intensificación de ciclones tropicales.

Investigadores del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM advierten que estos sistemas pueden intensificarse rápidamente, por lo que recomiendan mantener medidas de prevención.

También señalan que, si El Niño coincide con el verano, podrían registrarse episodios de lluvias extremas en la región centro-norte del país.

México ante un escenario de clima extremo

Reportes recientes sobre cambio climático en América Latina indican que la región ha registrado temperaturas muy por encima del promedio, con eventos extremos tanto de calor como de lluvia.

En México, 2025 destacó por fenómenos contrastantes: olas de calor históricas, lluvias intensas e inundaciones, así como sequías que afectaron gran parte del territorio nacional.

Incluso se reportaron temperaturas récord en el país, junto con periodos de sequía que abarcaron una gran extensión del territorio.

Un fenómeno bajo vigilancia

Aunque los expertos coinciden en que El Niño podría desarrollarse en los próximos meses, también subrayan que su intensidad final aún es incierta.

Las autoridades meteorológicas mantienen monitoreo constante debido a su potencial impacto en el clima de México y otras regiones del continente.