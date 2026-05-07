Hantavirus en crucero MV Hondius: preocupación por contagios

El hantavirus ha estado en todas las noticias últimamente debido a un impactante brote en el crucero MV Hondius en el Océano Atlántico.

El virus se transmite normalmente a los humanos cuando inhalan partículas en suspensión procedentes de las heces secas, la orina o la saliva de roedores infectados. Así fue como falleció el año pasado Betsy, la esposa del ganador del Óscar Gene Hackman. El virus Andes, causante del brote en el crucero, parece ser el virus Andes, la causa más común de hantavirus grave en Sudamérica. Lo que distingue a la cepa Andes de otros hantavirus es que, si bien se transmite principalmente a los humanos a través de roedores infectados, también puede contagiarse de persona a persona.

Hasta el miércoles por la noche, tres de los pasajeros del barco habían fallecido y varios otros habían enfermado a causa del virus.

¿Qué enfermedades zoonóticas existen?

El hantavirus no es la única enfermedad zoonótica; de hecho, la Organización Mundial de la Salud informa que aproximadamente el 60% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonosis.

Seguramente has oído hablar de la rabia, la enfermedad de Lyme (transmitida por garrapatas), la gripe aviar y el virus del Nilo Occidental (transmitido por mosquitos). A continuación, te presentamos cuatro enfermedades mortales emergentes que se propagan entre animales y humanos.

Virus Nipah: un riesgo creciente

Los seres humanos pueden contraer el virus Nipah a través del contacto con murciélagos frugívoros o cerdos infectados, o mediante el consumo de savia cruda de palma datilera contaminada con saliva u orina de murciélago.

Los síntomas como fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, vómitos y dolor de garganta suelen aparecer entre cuatro y catorce días después de la exposición.

El virus es altamente letal: tiene una tasa de mortalidad de entre el 40% y el 75%.

India ha sido un foco de casos de Nipah, incluyendo a dos enfermeras que se infectaron en 2025. El país logró evitar un brote a gran escala el año pasado, a pesar de que el Nipah se puede transmitir entre personas.