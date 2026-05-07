OMS minimiza riesgo global por hantavirus y descarta escenario similar al COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que, hasta ahora, el hantavirus no representa una amenaza de propagación mundial y subrayó que su comportamiento es distinto al del COVID-19.

La declaración se dio luego de la preocupación generada por el brote detectado en el crucero MV Hondius. Durante una conferencia, autoridades sanitarias explicaron que el riesgo para la población sigue siendo "bajo" y recalcaron que este virus se transmite de manera diferente al coronavirus.

"Esto no es covid. Esto no es influenza. Se transmite de una manera muy, muy diferente, por lo que se están tomando precauciones distintas", señalaron especialistas de la OMS.

Detalles confirmados

El organismo detalló que el virus detectado corresponde al hantavirus Andes, identificado como la única variante capaz de transmitirse entre personas. Sin embargo, precisaron que el contagio ocurre únicamente en contactos cercanos, lo que permite interrumpir con mayor facilidad su cadena de transmisión.

Asimismo, la OMS informó que actualmente se tienen registrados ocho casos relacionados con el brote: cinco confirmados y tres personas fallecidas.

Acciones de la autoridad

Las autoridades sanitarias añadieron que no se han detectado nuevos pacientes con síntomas entre pasajeros ni integrantes de la tripulación del crucero, aunque recordaron que el virus Andes cuenta con un periodo de incubación prolongado.