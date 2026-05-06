Donald Trump desestima impacto de la guerra en la economía de Estados Unidos

Desestima Trump los daños económicos de la guerra contra Irán

Ante la presión para que abordara las repercusiones económicas de su guerra en Irán, el lunes, el presidente Donald Trump trató de presentar sus victorias políticas para las pequeñas empresas como prueba de que estaba logrando levantar la economía.

Al dirigirse a líderes empresariales de todo Estados Unidos en un acto celebrado en la Sala Este de la Casa Blanca, Trump declaró que la reducción drástica de los impuestos y las normativas había dado lugar a un volumen de "negocios récord" y que la economía era "pujante". La Casa Blanca describió el acto de la Semana nacional de la pequeña empresa como una muestra del "extraordinario resurgimiento de las pequeñas empresas locales bajo su programa Estados Unidos Primero". Pero por encima de todo ello se cernía una guerra en el extranjero que Trump había iniciado, y cuyo impacto económico está agravando la preocupación por el costo de la vida entre los estadounidenses, muchos de los cuales dicen cada vez más que su realidad económica ha empeorado bajo su mandato.

¿Cómo afecta la guerra a la economía estadounidense?

Los comentarios que hizo Trump el lunes crearon un agudo contraste con la realidad económica fuera de Washington, mientras el aumento de los precios de la energía azota a familias y empresas por igual.

Con las conversaciones entre Estados Unidos e Irán estancadas, el precio del crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, alcanzó unos 114 dólares por barril el lunes por la tarde. El repunte se produjo en un momento de gran incertidumbre sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el petróleo mundial.

¿Qué dice Trump sobre la situación económica?

Trump, quien a menudo se centra en indicadores económicos como el mercado bursátil, que tienen muy poco impacto en el balance final para la mayoría de los estadounidenses, ha desestimado el daño causado por sus propias políticas con promesas de que es temporal. Durante el evento del lunes, trató de restar importancia al aumento del costo de la energía al decir que se había previsto que subiera mucho más, y que preveía que "bajen muy sustancialmente" en breve.