Escala tensión en Ormuz: Irán realiza disparos de advertencia y Trump lanza dura amenaza

La tensión en el estrecho de Ormuz volvió a incrementarse tras reportes de ataques y maniobras militares entre Irán y Estados Unidos, en un contexto donde ambas naciones ofrecen versiones contradictorias.

El presidente Donald Trump advirtió que Irán podría ser "borrado de la faz de la Tierra" si ataca embarcaciones estadounidenses que operan en la zona, al tiempo que aseguró que el despliegue militar de su país permanece activo y con capacidad suficiente para responder ante cualquier agresión.

Durante la jornada, se reportaron daños a buques mercantes y un incendio en un puerto petrolero de Emiratos Árabes Unidos, presuntamente tras acciones atribuidas a Irán. Sin embargo, Teherán negó haber realizado ataques directos y sostuvo que únicamente efectuó disparos de advertencia contra activos de Estados Unidos.

¿Qué declararon Irán y Estados Unidos?

Mientras Washington afirmó haber destruido seis embarcaciones iraníes, el gobierno islámico rechazó dicha versión. Por su parte, Corea del Sur confirmó que uno de sus buques resultó afectado por una explosión e incendio al transitar por la zona.

De acuerdo con autoridades marítimas y energéticas, al menos dos barcos fueron alcanzados frente a las costas emiratíes, incluido un petrolero vacío que habría sido impactado por drones.

Acciones de la autoridad estadounidense

En medio del conflicto, el Comando Central de Estados Unidos informó que algunos buques lograron cruzar el estrecho con éxito, pese a lo que describieron como amenazas coordinadas que incluyeron misiles, drones y pequeñas embarcaciones. Funcionarios estadounidenses señalaron que destructores de su Armada atravesaron la región sin sufrir daños.

No obstante, Irán insistió en que no hubo enfrentamientos directos ni destrucción de sus unidades, reiterando que sus acciones se limitaron a advertencias.

Detalles sobre las conversaciones diplomáticas

En el ámbito diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las conversaciones continúan avanzando, con Pakistán como mediador, y subrayó que no existe una solución militar para la crisis actual.

Pese a los incidentes, no se ha observado un aumento significativo en el tránsito de buques comerciales, ya que varias compañías navieras prefieren esperar a que se estabilice la situación antes de reanudar operaciones en la zona.