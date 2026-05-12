MV Hondius enfrenta brote de hantavirus en Islas Canarias

Lo que comenzó como una travesía de lujo entre paisajes remotos y aguas del Atlántico terminó convirtiéndose en una emergencia sanitaria internacional. Un crucero que navegaba rumbo a las Islas Canarias quedó bajo la mirada de autoridades de salud de todo el mundo después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara un brote de hantavirus a bordo. Organización Mundial de la Salud informó inicialmente ocho casos relacionados con la enfermedad, incluidos fallecimientos, encendiendo las alarmas sobre un virus poco conocido pero potencialmente mortal.

El barco, identificado como el MV Hondius, había partido desde Sudamérica tras recorrer zonas cercanas a Argentina, Chile y Uruguay antes de dirigirse hacia el Atlántico. Según especialistas, algunos pasajeros pudieron haber estado expuestos al virus durante actividades en áreas naturales donde existe presencia de roedores silvestres, principales portadores del hantavirus.

¿Qué cepa de hantavirus se detectó?

Pero hubo un detalle que generó especial preocupación: la cepa detectada corresponde al llamado "virus Andes", una variante poco común que, a diferencia de otros hantavirus, puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho y prolongado. Aunque esto elevó el nivel de vigilancia, la OMS dejó claro que no existe evidencia de un riesgo de pandemia ni de propagación masiva similar al COVID-19.

Acciones de la autoridad

A bordo del crucero, la situación obligó a activar estrictos protocolos: aislamiento de pasajeros, monitoreo médico constante y seguimiento internacional de contactos. El periodo de incubación puede extenderse hasta seis semanas, por lo que las autoridades sanitarias mantienen vigilancia sobre viajeros que regresaron a distintos países.

Mientras tanto, España aceptó recibir la embarcación en Canarias tras una solicitud internacional para atender el incidente sanitario, una decisión que generó debate político pero que permitió organizar un desembarco controlado y atención especializada para los posibles afectados.

Aunque el riesgo para la población general sigue siendo considerado "bajo", el episodio dejó una pregunta flotando en el aire: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar brotes inesperados en espacios cerrados y altamente conectados, como un crucero en medio del océano? La historia del MV Hondius recuerda que, incluso lejos de tierra firme, una emergencia sanitaria puede propagarse tan rápido como el miedo.