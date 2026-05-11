Universidad de Texas en Austin alerta sobre consumo de agua

Hasta 9% del agua de Texas podrían consumir los Centros de datos para 2040, según estudio

La creciente industria de los centros de datos en Texas, un estado que se encamina a ser el mayor mercado para este tipo de infraestructura tecnológica en el mundo, prevé consumir hasta un 9% del agua del estado para el año 2040 frente al 1% actual.

Así lo señala un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin que advierte sobre el impacto del auge de la inteligencia artificial en los recursos hídricos del estado. El informe señala que el crecimiento acelerado de esta industria podría incrementar significativamente la presión sobre el suministro de agua, especialmente en regiones ya afectadas por la escasez.

¿Qué impacto tendrán los centros de datos en el agua de Texas?

Las estimaciones incluyen tanto el agua utilizada directamente para enfriar los servidores de los centros de datos como la requerida para generar la electricidad que alimenta estas instalaciones.

Actualmente, gran parte de la energía en Texas proviene de gas natural, carbón y energía nuclear, sectores que también demandan grandes volúmenes de agua para sus sistemas de enfriamiento.

"El nivel de incertidumbre sobre el uso de agua de los centros de datos es muy alto", indicó Mariam Arzumanyan, investigadora posdoctoral que trabajó en el informe en un comunicado.

"No existe una comprensión unificada sobre las tecnologías de enfriamiento utilizadas ni sobre cuánta agua consumen", añadió.

Comparación con otros sectores en Texas

El informe compara el posible impacto de los centros de datos con el sector manufacturero, que actualmente representa alrededor del 7% del consumo de agua del estado, según el plan hídrico estatal vigente.