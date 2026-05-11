Guillermo Ochoa confirma su participación en la Copa del Mundo 2026

Guillermo Ochoa confirma presencia con México para la Copa del Mundo 2026

A un mes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el portero mexicano Guillermo Ochoa dejó entrever que formará parte de la Selección Mexicana en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. A través de sus redes sociales, el arquero publicó una fotografía con la camiseta del Tricolor acompañada de un mensaje en el que habló sobre el significado de representar al país y lo que parece ser el comienzo de su última etapa con el combinado nacional.

Ochoa reflexiona sobre su trayectoria con la Selección Mexicana

El guardameta de 40 años, actualmente jugador del AEL Limassol, compartió una reflexión sobre su trayectoria con la selección y el sentimiento que todavía le provoca una convocatoria. "Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina... fue un privilegio", escribió el futbolista, quien suma más de dos décadas ligado al representativo mexicano.

El arquero destaca momentos clave en su carrera internacional

En el mismo mensaje, Ochoa señaló que esta concentración tiene un significado distinto por el momento que vive en su carrera. "Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos... y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo", publicó.

Guillermo Ochoa comparte su emoción por la última concentración

El arquero también recordó algunos de los episodios más importantes que ha vivido con México en los Mundiales. A lo largo de su carrera ha participado en cinco Copas del Mundo y ha sido protagonista de actuaciones destacadas, especialmente en partidos frente a selecciones como Brasil, Alemania y Polonia. En su mensaje hizo referencia a esos momentos que marcaron su trayectoria internacional.