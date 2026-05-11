Conflicto en el estrecho: Trump y Netanyahu mantienen presión

Trump advierte que el alto el fuego es 'increíblemente frágil'. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que el alto el fuego con Irán es 'increíblemente frágil' tras la respuesta de la República Islámica al plan de acuerdo de paz.

Lo anterior trasciende luego de calificar como 'basura' la propuesta más reciente de Teherán para poner fin a la guerra, pese a informes de que incluía concesiones sobre el programa nuclear iraní. 'Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo,' declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

'Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado,' añadió.

El republicano insistió en que su Administración tiene 'un plan,' que consiste en que la República Islámica jamás obtenga un arma nuclear, y criticó que este compromiso no figura en la respuesta de Teherán.

¿Qué dijo Trump sobre la propuesta de Irán?

No obstante, pese a su desacuerdo, Trump respondió a una pregunta de la prensa que una solución diplomática con Irán sigue siendo 'muy posible.'

Trump ha exigido que el material nuclear sea retirado completamente, y es poco probable que acepte otras propuestas iraníes para la formalización de su control del estrecho y para reparaciones de guerra.

Impacto en el mercado global

Mientras tanto, el enfrentamiento por el estrecho, que es un punto clave de tránsito para las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural, ha disparado los precios del combustible y ha sacudido los mercados globales.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien emprendió la guerra junto con Trump el 28 de febrero, insistió en que el conflicto 'no ha terminado,' y declaró que un objetivo crucial es sacar el material nuclear de Irán. Si eso no puede lograrse mediante negociaciones, Netanyahu afirmó que Israel y Estados Unidos coinciden en que 'podemos volver a enfrentarlos militarmente.'