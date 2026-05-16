Muere rescatista durante búsqueda de cinco buzos italianos desaparecidos en Maldivas

Un buzo de rescate murió mientras participaba en las operaciones para localizar los cuerpos de cinco ciudadanos italianos que fallecieron en un accidente de buceo ocurrido en Maldivas.

La víctima fue identificada como el sargento Mohamed Mahdhee, quien fue trasladado de emergencia a un hospital en estado crítico, donde posteriormente perdió la vida, según confirmó un portavoz del gobierno maldivo.

De acuerdo con las autoridades, los cinco italianos murieron mientras intentaban explorar cuevas submarinas a una profundidad cercana a los 50 metros. Hasta ahora, solo uno de los cuerpos habría sido recuperado, localizado dentro de una cueva situada a unos 60 metros de profundidad.

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, viajó al atolón de Vaavu para supervisar personalmente las labores de búsqueda y rescate.

Según explicó el portavoz gubernamental Mohamed Hussain Shareef, ocho buzos participaron en la operación. Al salir a la superficie, el equipo notó que Mahdhee no había regresado, por lo que los demás rescatistas volvieron a sumergirse y lo encontraron inconsciente.

El ejército maldivo calificó la misión como de alto riesgo debido a las malas condiciones climáticas registradas en la zona del accidente, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Malé. Las autoridades incluso emitieron una alerta amarilla para embarcaciones pesqueras y de pasajeros.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, lamentó el fallecimiento del rescatista y expresó solidaridad con las familias afectadas.

Las autoridades maldivas recordaron que los buzos recreativos tienen permitido descender únicamente hasta 30 metros de profundidad, por lo que todavía se desconoce por qué los turistas italianos ingresaron a una cueva ubicada a casi el doble de ese límite.

El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano informó además que otros 20 ciudadanos italianos que viajaban a bordo del yate Duke of York resultaron ilesos y recibieron asistencia consular por parte de la embajada italiana en Colombo, Sri Lanka.