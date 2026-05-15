Tragedia en Maldivas: cinco turistas italianos pierden la vida en cueva de Vaavu

Cinco ciudadanos italianos perdieron la vida en un accidente de buceo ocurrido en Maldivas mientras realizaban una exploración submarina en una cueva ubicada a unos 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

De acuerdo con información del Ministerio de Exteriores de Italia, el grupo desapareció durante la inmersión y hasta el momento solo uno de los cuerpos ha sido recuperado por equipos de rescate del ejército maldivo, aunque aún no ha sido identificado.

Acciones de la autoridad

El portavoz de la presidencia de Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, informó que las víctimas eran buceadores con experiencia que se encontraban explorando la cueva cuando ocurrió el incidente.

Las autoridades locales continúan investigando las causas del accidente, mientras que la embajada italiana en Colombo, capital de Sri Lanka con jurisdicción sobre Maldivas, estableció contacto con las familias para brindar asistencia consular.

Entre las víctimas se encuentran Monica Montefalcone, académica de 51 años de la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal, de 23 años; la especialista en ciencias naturales y ecología marina Muriel Oddenino; el investigador de biología marina Federico Gualtieri; y Gianluca Benedetti, director de operaciones de la empresa organizadora de la expedición.

Carlo Sommacal, esposo de Monica Montefalcone, declaró al diario La Repubblica que su esposa era "una de las mejores buceadoras del mundo" y aseguró que siempre actuaba con extrema precaución.

Detalles confirmados

El Ministerio de Exteriores italiano informó además que otros 20 ciudadanos italianos que viajaban a bordo del yate Duke of York resultaron ilesos y reciben apoyo de la representación diplomática italiana.

Las autoridades señalaron que la embarcación regresará a Malé, capital de Maldivas, una vez que las condiciones climáticas mejoren, ya que el mal tiempo prevalecía al momento del accidente.

Maldivas es considerado uno de los destinos favoritos para el buceo a nivel internacional. Sin embargo, según reportes locales, nunca antes se había registrado un accidente de esta magnitud en el país.