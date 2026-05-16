Trump presume acuerdos con China tras reunión en Pekín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su visita a Pekín destacando una serie de acuerdos comerciales alcanzados con China, aunque gran parte de los compromisos anunciados no fueron detallados públicamente.

Tras una cumbre de dos días con el presidente chino Xi Jinping, Trump afirmó que ambas naciones lograron pactos relacionados con la compra de aviones, productos agrícolas, energía y dispositivos médicos fabricados en Estados Unidos.

Trump destaca la compra de 200 aviones de Boeing por parte de China.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, China habría aceptado adquirir 200 aviones de Boeing, además de productos agrícolas valorados en más de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, autoridades chinas evitaron confirmar públicamente los detalles de estos compromisos.

Durante su regreso a Estados Unidos a bordo del Air Force One, Trump comentó que en las conversaciones también se abordó el tema de los chips avanzados producidos por empresas como Nvidia, aunque aclaró que no se discutieron los aranceles estadounidenses aplicados a importaciones chinas.

"Nuestros agricultores van a estar muy contentos", expresó el mandatario al destacar las posibles ventas agrícolas derivadas del encuentro.

China se compromete a adquirir productos agrícolas por más de 10 mil millones.

La reunión fue observada como un momento importante en la relación entre ambas potencias, cuya competencia geopolítica contrasta con los fuertes vínculos comerciales que mantienen desde hace décadas.

Aunque Trump ha criticado en diversas ocasiones las prácticas comerciales de Pekín, durante esta visita se mostró optimista respecto al futuro de la relación bilateral. Incluso calificó el encuentro con Xi como una "visita increíble" y aseguró que se alcanzaron acuerdos beneficiosos para ambos países.

Por parte del gobierno chino, el tono fue más moderado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, evitó confirmar compras específicas y únicamente señaló que China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para aplicar los consensos logrados entre ambos mandatarios.

La creación de una nueva Junta de Comercio se anticipa tras la cumbre.

El exnegociador comercial estadounidense Stephen Olson consideró que la cumbre no produjo avances significativos, aunque sí permitió dar estabilidad temporal a la relación entre Washington y Pekín. Según explicó, Trump obtuvo anuncios que puede presentar como logros económicos, mientras que Xi reforzó la imagen de China como una potencia capaz de negociar en igualdad de condiciones con Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses también adelantaron la creación de una nueva "Junta de Comercio" para supervisar acuerdos bilaterales, además de posibles reducciones arancelarias sobre mercancías valoradas en unos 30 mil millones de dólares.

En materia tecnológica, el tema de los chips de inteligencia artificial volvió a generar atención, especialmente tras la presencia en Pekín de Jensen Huang. Aunque Trump insinuó posibles avances sobre exportaciones de chips, no precisó acuerdos concretos.

Mientras tanto, China ha continuado impulsando el uso de tecnología nacional, incluyendo chips desarrollados por Huawei.