Primer ministra de Letonia RENUNCIA tras crisis con drones

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, presentó su renuncia tras perder el respaldo clave de su coalición de gobierno, en una crisis política provocada por la caída de drones ucranianos en territorio letón.

La dimisión ocurre después de que el Ejecutivo quedara en minoría en el Parlamento, con solo 41 de los 100 escaños, luego de la salida del apoyo del partido Progresistas, tras el despido del entonces ministro de Defensa, Andris Spruds.

La decisión de Silina de destituirlo se dio tras señalarlo como responsable de no activar con la rapidez necesaria los sistemas antidrones ante incursiones aéreas recientes.

¿Cómo ocurrió la crisis política en Letonia?

La crisis se originó luego de que el 7 de mayo dos drones presuntamente ucranianos ingresaran al espacio aéreo letón tras cruzar territorio ruso, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con la información oficial, los aparatos habrían sido utilizados en operaciones militares contra objetivos en Rusia, pero se desviaron por interferencias electrónicas, lo que derivó en su caída en territorio de Letonia, país miembro de la OTAN y la Unión Europea.

Uno de los drones provocó un incendio en un antiguo depósito petrolero en el este del país, sin que se registraran víctimas, mientras que un incidente similar ya había ocurrido semanas antes en marzo.

Detalles confirmados sobre los drones ucranianos

Tras anunciar su salida, Silina señaló que la situación refleja el contexto de inseguridad en Europa debido a la guerra en Ucrania, subrayando que el conflicto ha alterado la estabilidad regional.