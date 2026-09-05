ONU da un giro a los mapas del mundo: África dejará de verse más pequeña de lo que realmente es

La representación del mundo que durante siglos ha acompañado a libros, aulas y distintas herramientas tecnológicas podría comenzar a cambiar. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó este 4 de septiembre a favor de retirar gradualmente la tradicional proyección de Mercator y promover mapas que reflejen de manera más precisa el tamaño de las superficies terrestres.

El origen de esta representación se remonta a 1569, cuando el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator diseñó su proyección con el objetivo de facilitar la navegación marítima. Sin embargo, su método para representar la Tierra provoca distorsiones en el tamaño de distintas regiones, particularmente en aquellas cercanas al ecuador.

Uno de los casos más señalados es África. En los mapas basados en Mercator, el continente puede parecer similar en tamaño a Groenlandia, pese a que África es 14 veces más grande que el territorio danés.

La votación con amplio respaldo

La resolución fue respaldada por 164 países durante una sesión de la Asamblea General celebrada en la sede de la ONU en Nueva York. El único voto en contra fue el de Estados Unidos, cuyo representante calificó la resolución como "superflua".

No obstante, la decisión no obliga a los países ni a las instituciones a abandonar la proyección de Mercator, debido a que las resoluciones de la ONU no tienen carácter vinculante. Aun así, se espera que el cambio impulse modificaciones en ámbitos donde este tipo de mapas tiene una presencia importante, como la educación, la tecnología y la gobernanza.

Togo fue uno de los principales impulsores de la iniciativa en representación de la Unión Africana. El país sostuvo que las representaciones cartográficas pueden influir en la manera en que las sociedades perciben el mundo y cuestionó la aparente neutralidad de los mapas.

Robert Dussey, ministro de Asuntos Exteriores de Togo, señaló antes de la votación que el debate debía entenderse desde una perspectiva científica y no política, al existir evidencia sobre las dimensiones reales del continente africano.

Equal Earth, entre las alternativas

El debate también recibió impulso de la campaña #CorrectTheMap, lanzada en Change.org en agosto de 2025. La petición reunió 11 mil firmas y promovió el uso de Equal Earth, una proyección creada en 2018 por un equipo internacional de cartógrafos.

Los impulsores de esta alternativa consideran que una representación más precisa puede contribuir a modificar la percepción que existe sobre África y a descolonizar los planes de estudio a nivel global. La campaña incluso destacó que dentro de África podrían caber Estados Unidos, China, India, Japón, México y gran parte de Europa.

Francia también anunció un cambio en su representación cartográfica. Su ministro de Asuntos Exteriores respaldó la búsqueda de mapas más fieles a las superficies reales y señaló que el país dejará de utilizar Mercator. Como alternativa, Francia empleará la proyección de Eckert IV, considerada similar a Equal Earth y recomendada en la resolución de la ONU.