Capturan a ciudadano mexicano en Panamá por abuso sexual infantil

CIUDAD DE PANAMÁ — Las autoridades de seguridad de Panamá confirmaron la captura de un ciudadano mexicano que era buscado activamente por la justicia de Estados Unidos. El individuo cuenta con una orden de aprehensión vigente en territorio estadounidense por su presunta responsabilidad en delitos de abuso sexual infantil.

La detención fue el resultado de un operativo de vigilancia y control migratorio realizado por el Servicio Nacional de Migración y la Policía Nacional de Panamá, en colaboración con agencias de inteligencia internacionales.

Localización y arresto

El sujeto, cuya identidad completa ha sido resguardada conforme a los protocolos legales, fue interceptado mientras intentaba realizar trámites de tránsito o estancia en el país centroamericano. Al verificar sus datos en las plataformas de seguridad global, las autoridades panameñas detectaron una alerta roja emitida por las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Tras la confirmación de su identidad y la vigencia de los cargos en su contra, el hombre fue puesto bajo custodia de las instancias correspondientes. El gobierno panameño notificó de inmediato a la embajada de Estados Unidos y a las autoridades mexicanas sobre el estatus legal del detenido.

Proceso de extradición

De acuerdo con los tratados internacionales de colaboración judicial, Panamá ha iniciado los procedimientos administrativos para formalizar la entrega del sospechoso a las autoridades estadounidenses. Se espera que el ciudadano mexicano sea trasladado en los próximos días para enfrentar el proceso penal en la jurisdicción donde se emitieron las acusaciones originales.

Los delitos de abuso sexual infantil en Estados Unidos conllevan penas severas de prisión, y las agencias de aquel país habían mantenido un seguimiento estrecho sobre los posibles movimientos del sospechoso por diversos países de Latinoamérica.

Cooperación regional en seguridad

Esta captura destaca la eficacia de los mecanismos de comunicación entre las naciones de la región para localizar a prófugos de la justicia. Panamá se ha consolidado como un punto clave de verificación migratoria, detectando frecuentemente a individuos con perfiles criminales que intentan cruzar fronteras para evadir sentencias o juicios.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el lugar específico donde habrían ocurrido los abusos ni el tiempo que el sujeto llevaba prófugo antes de ser localizado en territorio panameño.