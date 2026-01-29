China ejecuta a 11 personas vinculadas a estafa en Myanmar

China ejecutó el jueves a 11 personas vinculadas a bandas criminales de Myanmar, incluidos miembros clave involucrados en operaciones de estafa, informaron medios estatales.

En las zonas fronterizas sin ley de Myanmar han proliferado los negocios fraudulentos, parte de una industria ilícita multimillonaria. Los centros suelen estar atendidos por extranjeros, incluidos muchos chinos, y muchos de ellos afirman que fueron víctimas de trata y obligados a estafar a personas en Internet.

Las ejecuciones se llevaron a cabo en Wenzhou tras condenas por delitos graves.

En los últimos años, Beijing ha intensificado la cooperación con las naciones del sudeste asiático para acabar con estos complejos, y miles de personas han sido repatriadas a China.

Las 11 personas ejecutadas el jueves fueron condenadas a muerte en septiembre por un tribunal de la ciudad de Wenzhou, en el este de China, informó Xinhua, añadiendo que el tribunal también llevó a cabo las ejecuciones.

Los delitos cometidos por los ejecutados incluían homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de casino, según el informe.

Las estafas en Myanmar han crecido, afectando a ciudadanos de varios países.

Las sentencias de muerte fueron aprobadas por el Tribunal Popular Supremo de Beijing, que consideró que las pruebas presentadas sobre los crímenes cometidos desde 2015 eran "concluyentes y suficientes", indicó Xinhua.

Entre los ejecutados había miembros del "grupo criminal de la familia Ming", cuyas actividades habían contribuido a la muerte de 14 ciudadanos chinos y a herir a "muchos otros".

"A los familiares cercanos de los criminales se les permitió reunirse con ellos antes de la ejecución", añadió Xinhua.

La cooperación entre China y el sudeste asiático busca combatir el crimen organizado.

En los últimos años han proliferado en todo el sudeste asiático, incluso en Myanmar, Laos y Camboya, los centros de estafa, en los que los delincuentes llevan a cabo sofisticadas estafas en línea dirigidas a personas de todo el mundo.

A menudo utilizan a trabajadores víctimas de trata que se ven obligados a realizar estafas de inversión basadas en el romance como parte de una industria globalizada que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que vale 40.000 millones de dólares anuales.

En abril, la ONU advirtió que bandas chinas y del sudeste asiático están ganando decenas de miles de millones de dólares al año a través de centros de estafas cibernéticas.

En enero de este año las autoridades arrestaron a Chen Zhi, presunto jefe del grupo sancionado Prince, quien desde entonces ha sido extraditado a China.