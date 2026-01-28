Lisa de BLACKPINK protagoniza el anuncio de Nike SKIMS

Lisa de BLACKPINK se convierte en la nueva imagen de Nike SKIMS de Kim Kardashian. Nike y Kim Kardashian sacaron la artillería pesada para su más reciente colaboración al reclutar a Lisa, integrante de BLACKPINK, como imagen principal de su nueva línea, acompañada de una coreografía que resalta su fuerza escénica y presencia artística.

La superestrella tailandesa del K-pop, quien recientemente firmó un acuerdo con la marca deportiva Swoosh, protagoniza el anuncio de NikeSKIMS, lanzado este martes, en el que se le observa ejecutando elegantes movimientos de danza contemporánea mientras luce las prendas de la colección Primavera 2026. Lisa se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes del momento, por lo que la alianza entre la cantante —quien también incursionó en la actuación con la serie White Lotus— y la firma encabezada por Kim Kardashian resultó una decisión natural. Su distintiva coreografía y magnetismo frente a la cámara terminaron por convertirla en la elección ideal para la campaña.

La colaboración entre Lisa y Nike SKIMS resalta su fuerza artística.

La colección ofrece una amplia variedad de prendas pensadas para el uso cotidiano: desde ropa cómoda para estar en casa, opciones para entrenar, atuendos casuales para salir, hasta piezas diseñadas para ensayos de baile.