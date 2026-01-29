Suspenden a agentes de ICE tras muerte de manifestante en Mineápolis

La ciudad de Mineápolis permanece conmocionada tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que falleció el sábado luego de recibir varios disparos por parte de agentes federales de inmigración. Como consecuencia, los elementos involucrados fueron suspendidos de sus funciones, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades federales, la suspensión de los agentes forma parte de los procedimientos estándar que se aplican en este tipo de casos. Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) explicó que esta medida no implica un juicio anticipado, en medio de un contexto de crecientes críticas hacia el presidente Donald Trump por su respaldo público a los funcionarios de inmigración.

La muerte de Alex Pretti ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte del ICE.

Según reportó The New York Times, los agentes sancionados serían los dos elementos que dispararon en al menos diez ocasiones contra Pretti, después de que el manifestante fuera inmovilizado en el suelo por varios oficiales. El enfermero murió en el lugar a causa de las heridas de bala.

Otros medios, como Fox News y MS NOW, también informaron que los agentes que accionaron sus armas fueron puestos bajo licencia administrativa, aunque no se precisó oficialmente el número total de funcionarios involucrados. Hasta el momento, representantes del DHS no pudieron ser contactados para confirmar todos los detalles de los reportes.

Agentes involucrados en el tiroteo han sido suspendidos mientras se investiga el caso.

La muerte de Pretti se suma a otro caso reciente ocurrido en Mineápolis. El pasado 7 de enero, Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, también murió tras ser tiroteada por agentes de inmigración. Ambos casos han intensificado la indignación pública y el debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte del ICE.

Este incidente se suma a otro tiroteo reciente en Mineápolis que también involucró a agentes de inmigración.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que el tiroteo que terminó con la vida de Alex Pretti se encuentra actualmente bajo revisión.